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На Западе заявили, что Трамп смягчил риторику в адрес Путина

Politico: Трамп заметно смягчил риторику в адрес Путина
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет издание Politico.

Как отмечает издание, Трамп доверяет Путину, предлагая заключить мирный договор по Украине.

«Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно», — приводит издание слова Трампа.

До этого президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявлял, что агрессивно настроенные к России советники президента США Дональда Трампа, вероятно, увеличивают свое влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, авторы газеты The Washington Post также отметили, что последние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России и ее лидера Владимира Путина говорят о смене его подхода к Москве и конфликту на Украине.

Ранее Трамп и Стармер договорились продолжать давление на Путина.

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