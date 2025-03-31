Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил отвагу воспитанников академии имени Хрулева

Путин отметил отвагу воспитанников Военной академии МТО Хрулева в ходе СВО
close
Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева со 125-летием заведения. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что «воспитанники вуза вносят огромный вклад в развитие системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил».

«Особо отмечу тот высочайший профессионализм, мужество и отвагу, которые они проявляют в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

10 марта сообщалось, что Путин присвоил 26-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) почетное звание «гвардейский». Также Путин выразил особую благодарность сотрудникам ФСБ за действия в тылу противника и на линии фронта специальной военной операции.

Ранее Белоусов поздравил Центр спецназначения с присвоением наименования «гвардейский».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами