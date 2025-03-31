Путин отметил отвагу воспитанников академии имени Хрулева

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева со 125-летием заведения. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что «воспитанники вуза вносят огромный вклад в развитие системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил».

«Особо отмечу тот высочайший профессионализм, мужество и отвагу, которые они проявляют в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

10 марта сообщалось, что Путин присвоил 26-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) почетное звание «гвардейский». Также Путин выразил особую благодарность сотрудникам ФСБ за действия в тылу противника и на линии фронта специальной военной операции.

Ранее Белоусов поздравил Центр спецназначения с присвоением наименования «гвардейский».