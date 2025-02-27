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Путин поблагодарил ФСБ за действия на СВО

Путин поблагодарил ФСБ за действия в тылу врага и на линии фронта СВО

Президент России Владимир Путин выразил особую благодарность сотрудникам ФСБ за действия в тылу врага и на линии фронта специальной военной операции (СВО) . Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил благодарность всему личному составу ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность, а также тем сотрудникам ведомства, которые в непростых условиях защищали безопасность и людей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

До этого Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

Он поблагодарил бойцов СВО за силу духа и решимость побеждать и заявил, что вся страна гордится ими и поддерживает их. Российский лидер отметил, что служба в армии всегда пользовалась у россиян особым почетом, и напомнил о некоторых военных победах страны, например, в Бородинском сражении и на Куликовом поле.

Также Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ, которые тоже выдержали трудные испытания, и сказал, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен Годом защитника Отечества.

Ранее Путин обратился к бойцам СВО.

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