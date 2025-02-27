Министр обороны поздравил Центр спецназначения с присвоением почетного наименования

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов Центра специального назначения с присвоением почетного наименования «гвардейский». Об этом сообщила «Звезда».

Министр в День Сил специальных операций вручил госнаграды отличившимся военнослужащим. Военные были удостоены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». Одному бойцу вручили медаль «Золотая Звезда».

После церемонии награждения Белоусов возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций» и прикрепил георгиевскую ленту на Боевое знамя Центра.

Также Белоусову продемонстрировали объекты учебно-материальной базы Центра, образцы вооружения, специальную и военную технику.

В преддверии Дня защитника Отечества Белоусов вручал «Золотые Звезды» бойцам СВО. Во время награждения глава Министерства обороны России отметил, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту, в настоящее время «судьба Родины зависит от каждого солдата и офицера».

Ранее президент России Владимир Путин назвал главных героев 23 Февраля.