Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны поздравил Центр спецназначения с присвоением почетного наименования

Белоусов поздравил Центр спецназначения с присвоением наименования «гвардейский»

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов Центра специального назначения с присвоением почетного наименования «гвардейский». Об этом сообщила «Звезда».

Министр в День Сил специальных операций вручил госнаграды отличившимся военнослужащим. Военные были удостоены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». Одному бойцу вручили медаль «Золотая Звезда».

После церемонии награждения Белоусов возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций» и прикрепил георгиевскую ленту на Боевое знамя Центра.

Также Белоусову продемонстрировали объекты учебно-материальной базы Центра, образцы вооружения, специальную и военную технику.

В преддверии Дня защитника Отечества Белоусов вручал «Золотые Звезды» бойцам СВО. Во время награждения глава Министерства обороны России отметил, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту, в настоящее время «судьба Родины зависит от каждого солдата и офицера».

Ранее президент России Владимир Путин назвал главных героев 23 Февраля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами