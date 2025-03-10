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Путин присвоил 26-му полку РХБЗ звание «гвардейский»

Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 26-му полку РХБЗ
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 26-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) почетное звание «гвардейский». Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 26-му полку РХБЗ почетное наименование «гвардейский», — говорится в документе.

27 февраля, в День Сил специальных операций министр обороны Андрей Белоусов вручил государственные награды особо отличившимся военнослужащим Центра специального назначения, о чем сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. Помимо этого, Белоусов поздравил бойцов с присвоением почетного звания «гвардейский». Военнослужащие были награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», а одному бойцу была вручена медаль «Золотая Звезда».

Ранее Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.

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