В Британии оценили возможность отправки истребителей Typhoon на Украину

В настоящее время Великобритания не рассматривает возможность отправки истребителей типа Typhoon на Украину. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ответ замглавы британского минобороны Люка Полларда на парламентский запрос члена Палаты общин Марка Франсуа.

В своем запросе член Палаты общин решил узнать, как британское оборонное ведомство оценивает потенциальные преимущества перепрофилирования истребителей первого транша для отправки их на Украину. В своем ответе замглавы министерства подчеркнул, что минобороны уже неоднократно проводило подобную работу.

«В августе 2023 года Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине до 61 истребителя F-16, что значительно превышает количество Typhoon первого транша, находящихся на вооружении Королевских ВВС. В результате после подробных переговоров с украинским правительством, Великобритания решила сосредоточиться на поддержке передачи европейских истребителей F-16 в дар Украине», — говорится в ответе замминистра.

В феврале газета The Times сообщала, что Великобритания может начать патрулировать небо над Украиной вместо отправки туда миротворцев после урегулирования конфликта. Для этих целей, по информации издания, может быть выделено два истребителя Typhoon.

Ранее стало известно, когда Украина получит французские истребители Mirage.