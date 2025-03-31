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Трамп заявил о «психологическом дедлайне» в вопросе прекращения огня на Украине

Трамп: в вопросе прекращения огня на Украине есть психологический дедлайн
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В вопросе прекращения огня на территории Украины есть психологический дедлайн. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок для того, чтобы Москва согласилась установить режим прекращения огня, пишет ТАСС.

«Есть психологический дедлайн», — сказал он.

Трамп уточнил, что если Россия будет «затягивать время», то он «не будет этому рад». При этом глава Белого дома добавил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта.

Накануне сообщалось, что финский президент Александер Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу договориться о прекращении огня в зоне конфликта на Украине с 20 апреля. Финский политик также призвал создать «сильный механизм санкций» на случай, если договориться о прекращении огня не получится или РФ нарушит его условия.

На этом фоне Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы.

Ранее стало известно, что на Украине ожидают масштабного наступления российских сил.

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