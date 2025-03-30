Президент Финляндии предложил Трампу дату прекращения огня на Украине

Финский президент Александер Стубб заявил, что предложил американскому коллеге Дональду Трампу договориться о прекращении огня в зоне конфликта на Украине с 20 апреля, передает SVT.

Стубб сообщил, что именно об этом сказал лидеру США при личной встрече в субботу, 29 марта, во Флориде. Президент Финляндии пояснил, что для полного прекращения огня без каких-либо условий нужна конкретная дата.

«Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха, и потому что президент Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев», — высказал он свое мнение.

Финский политик также призвал создать «сильный механизм санкций» на случай, если договориться о прекращении огня не получится или РФ нарушит его условия.

На этом фоне Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы.

Ранее Трамп разозлился из-за слов Путина о Зеленском.