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На Украине сообщили, что ВС России готовят масштабное наступление

Депутат Рады Костенко: Россия готовится к масштабному наступлению к концу лета
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украине. Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН.

По словам депутата, Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) формируют новые подразделения, что указывает на подготовку к активным действиям.

«Наступление по всей линии фронта, вероятно, начнется в середине или конце лета 2025 года, а не весной, как предполагали ранее», — отметил Костенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона отслеживает перемещения войск и укрепляет оборону.

«Россия наращивает потенциал, но мы готовы к любым сценариям», — добавил депутат.

29 марта агентство Associated Press писало, что украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления Вооруженных сил РФ, чтобы усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами.

Украинский президент Владимир Зеленский 27 марта сказал, что ВС России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

Ранее военэксперт заявил об исчезновении Украины из-за срыва сделки по прекращению огня.

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