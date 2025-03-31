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Трамп высказался о вторичных пошлинах против России

Трамп заявил, что хотел бы избежать введения вторичных пошлин против России
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома высказался о возможности введения вторичных пошлин против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них», — сказал глава Белого дома.

Накануне Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов связал угрозы президента США ввести пошлины на нефть из РФ с критикой в его адрес за общение с Москвой. По словам сенатора, американского политика осуждают за сближение с Россией, о котором пока никто не вел речь.

Ранее президент Финляндии предложил Трампу дату прекращения огня на Украине.

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