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Политолог допустил, что США и Европа предъявят России ультиматум

Политолог Марков сообщил, что США и Европа могут предъявить России ультиматум
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Francois Lenoir/Reuters

Соединенные Штаты Америки и Европа, вероятно, в ближайшую неделю могут предъявить России ультиматум. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что Европа предлагает президенту США Дональду Трампу предъявить российскому лидеру Владимиру Путину ультиматум: согласиться на полное прекращение огня с 20 апреля, без каких-либо условий со стороны России. В случае отказа Москвы планируется резко усилить санкции против РФ и увеличить поставки вооружения Украине, продолжил политолог.

По мнению Маркова, лидеры европейских стран пытаются манипулировать Трампом.

«Подкидывают ему идею, что как раз в конце апреля будет 100 дней президентства Трампа, и Трампу правильно достичь к этой дате перемирия на Украине. И что именно Путин мешает Трампу достичь этого», — написал он.

Накануне сообщалось, что финский президент Александер Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу договориться о прекращении огня в зоне конфликта на Украине с 20 апреля. Финский политик также призвал создать «сильный механизм санкций» на случай, если договориться о прекращении огня не получится или РФ нарушит его условия.

На этом фоне Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы.

Ранее экс-советник МО США призвал Путина и Трампа устранить Зеленского.

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