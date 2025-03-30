Президенты России и США должны согласовать необходимость отстранения Владимира Зеленского от власти. Об этом заявил бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen.

«Если вы — Трамп в Белом доме или Путин в Кремле — вам нужно прийти к однозначному выводу: этого человека надо убрать. Иначе ничего не изменится», — заявил Макгрегор.

По его словам, Зеленский «дотла сожжет» остатки Украины и ее население, продолжая делать «абсурдные заявления».

Эксперт подчеркнул, что ни Россия, ни США не заинтересованы в эскалации.

«Русские не хотят этого — иначе война велась бы иначе. Мы тоже не хотим такого исхода», — добавил он.

19 марта депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Соединенные Штаты могут настоять на проведении президентских выборов на Украине с целью транзита власти, при этом «отход» украинского лидера Владимира Зеленского уже решенное дело.

Ранее миллиардер Сакс заявил, что Зеленскому грозит забвение.