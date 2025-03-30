Президент Ирана призвал США «исправиться» ради переговоров

Иранский президент Масуд Пезешкиан направил в США письмо, в котором Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает Mehr/

Политик отметил, что при этом республика не отказалась от непрямых контактов и никогда не избегала диалога. Пезешкиан сказал, что причина существующих проблем связана с нарушением обещаний, и доверие Тегерана должно быть восстановлено через практические шаги, которыми Вашингтон исправит свое прошлое поведение.

«Если будут выполнены обязательства по предыдущим соглашениям, появится возможность продолжить переговоры», — сообщил президент Ирана.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции и поведения США.

28 марта президент Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Лидер США напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками.