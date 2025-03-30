Введение временного внешнего управления на Украине может стать шансом на спасение страны от ее президента Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от крымского региона Юрий Нестеренко.

«Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского», — заявил он.

По словам парламентария, срок полномочий украинского политика давно истек, наряду с возможностью законно подписывать соглашения и вести переговоры.

«Узурпируя власть, он имеет низкий уровень поддержки населения и продолжает любыми способами переносить дату следующих выборов», — отметил депутат.

Он добавил, что если на Украине все же проведут выборы, Зеленский будет всеми средствами пытаться изменить их результаты в свою пользу.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Он добавил, что в связи с этим нет никакой возможности заключать с нынешним режимом в Киеве какие-либо договоренности, чтобы они при этом являлись легитимными и признаваемыми по всему миру.

Также Путин предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в конгрессе США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку.