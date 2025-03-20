Путин направил послание главе Сирии

Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в послании Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

Представитель Кремля добавил, что Россия готова к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии «по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня».

В середине февраля Bloomberg писал, что российская сторона близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое должно позволить Москве сохранить часть персонала и оборудования в стране. Издание подчеркнуло, что Россия может оставить за собой контроль над военно-морскими и военно-воздушными базами в Сирии, которые принадлежали ей до свержения экс-главы государства Башара Асада.

Министр иностранных дел сирийского переходного правительства Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что будущее отношений Сирии и России будет определяться исключительно волей сирийского народа. Его заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого обсуждалась возможность пересмотра ранее заключенных между двумя странами соглашений.

Ранее в Сирии подписали конституционную декларацию на переходный период.