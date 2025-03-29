В Приднестровье оценили шансы РФ повлиять на арест главы Гагаузии

Экс-глава МИД Приднестровья Шевчук: Россия не может повлиять на арест Гуцул

Россия не может повлиять на ситуацию с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Приднестровья Нина Шевчук, передает «Лента.ру».

«Как эксперт я могу сказать, что на данный момент никаких инструментов влияния Москвы на ситуацию в Гагаузии нет», — сказала она.

В Кишиневе заключили Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.