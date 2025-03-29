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Эксперт рассказал, как Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов

Якубчук: Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов за счет Гренландии
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Depositphotos/AP

Дональд Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США за счет Гренландии. Об этом заявил доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук, передает РИА Новости.

«В теории <...> Дональда Трампа в Гренландии могут интересовать именно редкоземельные металлы — запасы острова оцениваются в 1,5 млн тонн, то есть примерно столько же, сколько в США», — сказал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии.

До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Арктика — территория диалога» заявил, что «планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы XIX века», поэтому идея американского президента Дональда Трампа — это не «экстравагантные разговоры».

Сам Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, заявил, что остров необходим Штатам, чтобы обеспечить международную безопасность, указав на риски со стороны Китая и России. Американский лидер подчеркнул, что у США нет выбора.

Ранее в Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США.

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