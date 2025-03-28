Трамп заявил, что у США нет выбора, говоря о присоединении Гренландии

Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, заявил, что остров необходим Штатам. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, передает CNN.

Трамп отметил, что принадлежащий Дании остров необходим США для того, чтобы обеспечить международную безопасность, указав на риски со стороны Китая и России.

«У нас нет выбора», — резюмировал президент США.

До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Арктика — территория диалога» заявил, что «планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы XIX века», поэтому идея Трампа — это не «экстравагантные разговоры».

Накануне американское разведывательное сообщество выпустило новый отчет «Ежегодная оценка угроз» — 2025. Обычно такие тексты не отличаются оригинальностью и в значительной степени повторяют прошлогодний доклад, но не в этот раз.

В обновленном документе Китай был свергнут с почетного первого места в списке угроз мексиканцами, тогда как насчет России американская разведка передумала и больше не обвиняет ее в военной агрессии.

О том, кто теперь угрожает США, по мнению разведывательного сообщества, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США пообещали посадить Трамп в тюрьму в случае прихода демократов к власти.