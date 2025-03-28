В Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США

Вэнс: Гренландии под защитой США будет лучше

Гренландии будет лучше под защитой США, Вашингтон не отрицает право жителей острова на самоопределение и предлагает партнерство. Об этом заявил вице-президент Джей ди Вэнс во время посещения американской военной базы в Гренландии, трансляцию вел телеканал PBS News.

«Да, люди Гренландии будут иметь право на самоопределение, мы надеемся, что они будут сотрудничать с нами», — сказал Вэнс.

Вице-президент пояснил, что США не считают, что Гренландия в безопасности, и потому предлагают острову свою защиту. Вэнс отметил, что США уважают самоопределение народа Гренландии, но под защитой американской армии острову будет лучше, чем под защитой Дании.

Также Вэнс призвал к укреплению американского лидерства в Арктике, подчеркнув растущий интерес со стороны России, Китая и других государств к арктическим ресурсам и судоходным путям.

До этого США приняли решение о массовом строительстве ледоколов, что стало ответом на растущую активность России в Арктике. Отмечалось, что США рассматривают Арктику как зону своих стратегических интересов и обеспокоены успехами России в освоении Северного морского пути.

Нехватка собственного ледокольного флота, необходимого для эффективной работы в арктических условиях, является ключевым фактором, побудившим американское руководство к реализации масштабной программы строительства.

Ранее сообщалось, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике.