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В Гагаузии заявили о репрессиях против Гуцул

Узун: арест Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа. Об этом заявил первый замглавы автономии Илья Узун, передает РИА Новости.

«Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости — заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции», — сказал он.

В Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.

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