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Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области

РИА: украинцы продают на интернет-аукционах награбленное в Курской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинцы продают в интернете вещи, которые были похищены у мирных жителей Курской области во время вторжения ВСУ в российский регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных соцсетей.

К примеру, на интернет-аукционах продается украденный алкоголь. Кроме того, в сети также можно найти такие мелочи, как чехлы от телефонов, которые также были украдены у жителей Курской области боевиками ВСУ.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

29 марта МО РФ сообщало, что российские войска уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.

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