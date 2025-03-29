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В Минобороны РФ рассказали, о положении ВС РФ в Курской области

МО РФ: ВС РФ в Курской области уверенно продвигаются к границе с Украиной
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — пояснили в ведомстве.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что вооруженные силы России должны будут обеспечить безопасность Курской области после того, как украинские войска отойдут из региона.

По его мнению, это станет первостепенной задачей ВС РФ после отхода ВСУ из области, поскольку специалисты могли бы спокойно отстроить ту небольшую часть региона, которую уничтожил противник.

28 марта в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.

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