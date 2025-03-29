Медведев высказался о сделке по минералами между США и Украиной

Проект соглашения о природных ресурсах между США и Украиной грозит прекращением сотрудничества двух стран. Об этом в соцсети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если киевский режим его (Проект. — «Газета.Ru») одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане, как Муссолини. Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал он.

Накануне стало известно, что Украина получила проект соглашения с США по природным ресурсам.

28 марта американское агентство Bloomberg сообщало, что Украина может внести свои поправки в проект соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном.

Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже разрабатываемых.

Ранее стало известно, кто подпишет соглашение по недрам с США от Украины.