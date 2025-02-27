Стало известно, кто подпишет соглашение по недрам с США от Украины

РБК Украина: соглашение по недрам с США могут подписать Свириденко или Сибига

Соглашение по недрам с Соединенными Штатами от Украины могут подписать вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом сообщает «РБК Украина».

»Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение о подписании соглашения с США о редкоземельных металлах. Согласно распоряжению, правительство уполномочило подписать документ первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кабмин Украины пока не опубликовал сам текст соглашения по недрам.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo заявил, что Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной. Лекорню добавил, что Париж хочет участвовать в переговорах в увязке с вопросами урегулирования российско-украинского конфликта. Он уточнил, что Франция не ищет компенсации от Украины.

Ранее Зеленский заявил, что в рамках сделки не отдаст США и 10 центов.