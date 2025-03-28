Украина получила проект соглашения с США по ресурсам

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев получил проект соглашения с США по редкоземельным ресурсам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Свириденко подтвердила, что правительство получило проект соглашения от США по ископаемым!» — написал он.

При этом, по данным агентства Reuters, на данный момент не существует окончательного проекта соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном.

Как отметил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в комментарии агентству, дискуссии по поводу проекта соглашения еще продолжаются.

28 марта американское агентство Bloomberg сообщало, что Украина может внести свои поправки в проект соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном.

Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже разрабатываемых.

Ранее стало известно, кто подпишет соглашение по недрам с США от Украины.