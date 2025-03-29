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Власти Венгрии прокомментировали идею отправить на Украину миротворцев

Сийярто: рано говорить миротворцах на Украине без соглашения РФ и США
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Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что рано говорить об отправке миротворцев на Украину, пока не заключено соглашение между РФ и США.

По его словам, существует четкая последовательность действий, и ее нужно соблюдать.

«Сначала давайте заключим соглашение — и мы не видим другого варианта, кроме соглашения США и России», — поделился венгерский политик.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

Агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

Ранее в Кремле назвали последствия размещения войск НАТО на Украине.

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