Стало известно, что Европа планирует разместить военных вдоль Днепра

AP: в ЕС изучают варианты размещения войск вдоль Днепра или на западе Украины

Военное руководство стран Европы изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе зону вдоль реки Днепр. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного французского чиновника.

По его словам, Франция продвигает вариант, при котором члены коалиции могут разместить «значительные» силы в центральной части Украины, где-то вдоль Днепра, вдали от линии фронта.

Чиновник добавил, что европейские военные руководители также рассматривают вариант развертывания воинского контингента вдали от линии фронта на западе Украины или в соседнем государстве.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в Кремле назвали последствия размещения войск НАТО на Украине.