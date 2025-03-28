Зеленский анонсировал встречу с готовыми отправить войска на Украину странами

Зеленский заявил о встрече с союзниками, готовыми отправить войска на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник», — заявил глава государства.

По его словам, встреча пройдет в течение недели.

Накануне агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

13 марта агентство Bloomberg написало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.