Вице-президент США Вэнс заявил о претензиях США на Арктику

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал к укреплению американского лидерства в Арктике, подчеркнув растущий интерес со стороны России, Китая и других государств к арктическим ресурсам и судоходным путям. Об этом сообщает РИА Новости.

Вэнс заявил, что без активных действий США стратегически важный регион будет заполнен другими державами.

«Нам необходимо обеспечить лидерство Америки в Арктике, потому что мы знаем, что если Америка этого не сделает, то другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем», — указал вице-президент, выступая перед военнослужащими.

До этого США приняли решение о массовом строительстве ледоколов, что стало ответом на растущую активность России в Арктике. Отмечалось, что США рассматривают Арктику как зону своих стратегических интересов и обеспокоены успехами России в освоении Северного морского пути. Нехватка собственного ледокольного флота, необходимого для эффективной работы в арктических условиях, является ключевым фактором, побудившим американское руководство к реализации масштабной программы строительства.

Ранее Пекин решил пересмотреть свою политику по присутствию в Арктическом регионе из-за сближения Москвы и Вашингтона.