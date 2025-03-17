Китай может отказаться от активной политики в Арктике из-за сближения России и США

SCMP: Китай пересмотрит свое присутствие в Арктике из-за сближения России и США

Пекин пересмотрит свою политику по присутствию в Арктическом регионе из-за возможного соглашения о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

По словам собеседников издания, из-за геополитической напряженности снизился интерес Китая к доступу к природным ресурсам Арктики и к управлению территорией региона. Ранее Пекин заявлял о своих целях в Арктике в «весьма агрессивном тоне» и называл себя «приарктическим государством». Такие амбиции Китая привели к негативной реакции со стороны государств региона.

Теперь же КНР перестала использовать термин «приарктическое государство», что может свидетельствовать об отходе или значительном снижении интереса Китая к Арктике.

По мнению экспертов, главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут заключить сделку по Арктике, которая явно будет нацелена на исключение Китая из региона.

12 марта РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ сообщило, что отношения между Россией и Китаем носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике.

Ранее сообщалось, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике.