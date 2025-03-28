Финский профессор поддержал идею Путина о внешнем управлении на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен положительно оценил предложение президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X.

«Хорошее предложение», — написал профессор.

До этого Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. По его словам, такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае, добавил Путин, Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом.

Глава государства отметил, что Россия не понимает, с кем вести переговоры сейчас, так как власти в Киеве могут смениться. По его мнению, отсутствие выборов президента делает гражданские органы власти Украины незаконными.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время говорить о внешнем управлении на Украине преждевременно.

Ранее политолог оценил перспективы введения внешнего управления на Украине.