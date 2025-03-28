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В Кремле объяснили идею внешнего управления на Украине

Песков: говорить о внешнем управлении на Украине преждевременно
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Сергей Гунеев/РИА Новости

В настоящее время говорить о внешнем управлении на Украине преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время правительство России видит на Украине тенденцию потери контроля над процессами и роста националистических организаций.

«Говоря о внешнем управлении, президент упомянул ООН. Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та которую стоит иметь в виду. Никаких деталей президент не приводил, поэтому говорить об этом пока преждевременно», — сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. По его словам, такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения.

28 марта первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что введение внешнего управления будет важным этапом в процессе решения конфликта. По его словам, это единственный шанс сделать власть в республике законной и впоследствии вести переговоры.

Ранее политолог оценил перспективы введения внешнего управления на Украине.

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