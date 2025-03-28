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Политолог оценил перспективы введения внешнего управления на Украине

Политолог Бордачев поддержал инициативу о внешнем управлении на Украине
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Shutterstock

Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о внедрении на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН. По мнению эксперта, идея вполне реализуема, тем более в международной практике подобные примеры известны. При этом все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно будут вести себя в Киеве.

«Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», — сказал Бордачев.

Кроме того, по его словам, Киев неоднократно демонстрировал, что он слабо контролирует ситуацию.

Накануне российский лидер заявил, что на Украине стоит ввести внешнее управление под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов. Глава государства отметил, что Россия не понимает, с кем вести переговоры сейчас, так как власти в Киеве могут смениться.

Он подчеркнул, что временное международное управление — лишь один из возможных вариантов, но такая практика уже применялась в ряде стран.

Ранее Гуцул заявила о намерении Кишинева установить внешнее управление в Гагаузии.

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