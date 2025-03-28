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Путин спросил у губернатора про свадьбы в Ленобласти

Путин отметил малое количество свадеб в Ленинградской области
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встрече обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж?», — спросил Путин.

Глава государства отметил, что в регионе «мало браков на тысячу человек».

«Владимир Владимирович, есть такая проблема на самом деле», — отметил Дрозденко.

Губернатор также отметил, что Ленинградская область — привлекательный регион по внешней миграции.

Также Путин на встрече с губернатором Ленинградской области оценил показатели развития региона, назвав одной из проблем уровень доходов жителей региона. Также на встрече Путин поддержал намерение Дрозденко идти на выборы, которые пройдут осенью текущего года.

Ранее Путин положительно оценил решение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в губернаторских выборах.

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