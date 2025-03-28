Путин назвал проблему Ленинградской области

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко оценил показатели развития региона, назвав одной из проблем уровень доходов жителей региона, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«В целом у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много... Одна из них – это доходы населения в целом. Но есть и другие», — сказал Путин.

Во время беседы Дрозденко доложил российскому лидеру о социально-экономическом развитии Ленинградской области.

Также на встрече Путин поддержал намерение Дрозденко идти на выборы, которые пройдут осенью текущего года. Президент попросил губернатора Ленинградской области обращаться за помощью федерального центра, если это потребуется. Дрозденко в ответ поблагодарил президента за поддержку.

24 марта на встрече в Кремле Путин также положительно оценил решение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в губернаторских выборах. Кроме того, российский лидер посоветовал Кондратьеву в предвыборный период поддерживать больше прямых контактов с населением, чтобы выстроить приоритеты и понять, чего ждут люди от краевой власти.

Ранее губернатор Ленобласти заявил о приоритете поддержки бойцов СВО и семей с детьми.