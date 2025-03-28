Путин поддержал намерение главы Ленинградской области идти на выборы

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Ленинградской области Александра Дрозденко идти на выборы в сентябре этого года. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором, стенограмму беседы опубликовали на сайте Кремля.

На встрече с главой государства Дрозденко попросил поддержать его выдвижение на новый срок. Осенью состоятся выборы губернатора. Путин, в свою очередь, отметил, что показатели у Дрозденко хорошие, однако предстоит еще много работы.

Президент попросил губернатора Ленинградской области обращаться за помощью федерального центра, если это потребуется. Дрозденко в ответ поблагодарил президента за поддержку.

24 марта на встрече в Кремле Путин также положительно оценил решение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в губернаторских выборах. Кроме того, российский лидер посоветовал Кондратьеву в предвыборный период поддерживать больше прямых контактов с населением, чтобы выстроить приоритеты и понять, чего ждут люди от краевой власти.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью.