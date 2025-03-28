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Путин поддержал намерение главы Ленинградской области идти на выборы

Путин пожелал главе Ленинградской области Дрозденко удачи на выборах

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Ленинградской области Александра Дрозденко идти на выборы в сентябре этого года. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором, стенограмму беседы опубликовали на сайте Кремля.

На встрече с главой государства Дрозденко попросил поддержать его выдвижение на новый срок. Осенью состоятся выборы губернатора. Путин, в свою очередь, отметил, что показатели у Дрозденко хорошие, однако предстоит еще много работы.

Президент попросил губернатора Ленинградской области обращаться за помощью федерального центра, если это потребуется. Дрозденко в ответ поблагодарил президента за поддержку.

24 марта на встрече в Кремле Путин также положительно оценил решение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в губернаторских выборах. Кроме того, российский лидер посоветовал Кондратьеву в предвыборный период поддерживать больше прямых контактов с населением, чтобы выстроить приоритеты и понять, чего ждут люди от краевой власти.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью.

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