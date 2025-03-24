Путин поддержал намерение главы Краснодарского края идти на выборы

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в губернаторских выборах. Российский лидер и глава региона встретились в Кремле, стенограмму беседы опубликовали на сайте.

Во время беседы Путин напомнил Кондратьеву о предстоящих в сентябре выборах главы региона.

«Да, для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие. И только при вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок», — сказал Кондратьев.

Президент в ответ пожелал ему удачи и посоветовал в предвыборный период поддерживать больше прямых контактов с населением, чтобы выстроить приоритеты и понять, чего ждут люди от краевой власти.

Во время встречи в Кремле губернатор доложил главе государства о результатах социально-экономического развития региона за последние десять лет, с тех пор, как Кондратьева назначили исполняющим обязанности главы региона.

В конце февраля этого года российский президент одобрил решение главы Иркутской области Игоря Кобзева участвовать в выборах.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью.