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Путин поддержал намерение главы Краснодарского края идти на выборы

Путин пожелал главе Краснодарского края Кондратьеву удачи на предстоящих выборах

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в губернаторских выборах. Российский лидер и глава региона встретились в Кремле, стенограмму беседы опубликовали на сайте.

Во время беседы Путин напомнил Кондратьеву о предстоящих в сентябре выборах главы региона.

«Да, для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие. И только при вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок», — сказал Кондратьев.

Президент в ответ пожелал ему удачи и посоветовал в предвыборный период поддерживать больше прямых контактов с населением, чтобы выстроить приоритеты и понять, чего ждут люди от краевой власти.

Во время встречи в Кремле губернатор доложил главе государства о результатах социально-экономического развития региона за последние десять лет, с тех пор, как Кондратьева назначили исполняющим обязанности главы региона.

В конце февраля этого года российский президент одобрил решение главы Иркутской области Игоря Кобзева участвовать в выборах.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью.

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