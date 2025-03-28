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Медведев оценил последствия сделки с США по недрам для Зеленского

Медведев: Зеленского повесят на Майдане, если он согласится на сделку по недрам
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского и его окружение повесят на Майдане, если он согласится на сделку с США по полезным ископаемым. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Американцы выкатили чудаку из Киева отличный проект сделки по ресурсам. Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини», — написал Медведев.

Российский политик добавил, что если Зеленский откажется, то расправа ждет его со стороны США. По мнению Медведева, американские власти «просто уничтожат бандеровский режим».

28 марта британская газета The Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп приставил пистолет к голове Зеленского в сделке по полезным ископаемым. В издании отметили, что глава Белого дома выдвинул Украине претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов, а также почти на все металлы и значительную часть инфраструктуры. По мнению автора статьи, Трамп хочет сделать Украину промышленной провинцией США.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк также заявил, что новый проект соглашения США по полезным ископаемым не в пользу Украины.

Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по недрам Украины.

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