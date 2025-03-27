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Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по недрам Украины

Зеленский: CША постоянно меняют условия сделки по недрам Украины
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Geert Vanden Wijngaert/AP

CША постоянно меняют условия сделки с Украиной по ее недрам и редкоземельным металлам, конечной версии документа пока нет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, украинская сторона «действует сдержанно, не нервничает, хочет посмотреть» на соответствующее соглашение.

«Именно о заключении говорить рано. Важно, что Украина за сотрудничество с США, поэтому мы ежедневно действуем конструктивно», — сказал глава государства.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на проект этого соглашения Украины и Соединенных Штатов, заявил, что документ затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых.

Тем временем заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что его стране необходимо изменить некоторые законы ради заключения сделки с США о недрах и редкоземельных металлах. Он отметил, что Украина постарается внести поправки в собственное законодательство как можно скорее.

Ранее Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной.

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