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В Раде заявили, что новое соглашение по ресурсам в США не в пользу Украины

Железняк: новый проект соглашения с США по ресурсам не в пользу Украины
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Kevin Lamarque/Reuters

Новый проект соглашения с США по ресурсам не в пользу Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Держите инсайд о сделке по ископаемым. Я вчера получил этот документ от наших чиновников. По моей информации, именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированные 23 марта и вроде бы были присланы нам американской стороной как новый проект сделки по ископаемым… Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу», — написал Железняк.

Также он добавил, что это пока не окончательный вариант.

До этого Железняк рассказал, что проект соглашения теперь затрагивает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Предполагается, что это соглашение будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения США.

Об ухудшении условий сделки заявлял и другой депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он считает, что соглашение о редкоземельных металлах, которое было сорвано во время визита Владимира Зеленского в Белый дом, было выгоднее для Украины, чем предложенное сейчас.

Ранее депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения по ресурсам с США.

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