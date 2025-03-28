В Британии заявили о тяжелом положении Зеленского из-за сделки по ископаемым

Telegraph: Трамп приставил пистолет к голове Зеленского в сделке по ископаемым

Президент США Дональд Трамп приставил пистолет к голове украинского лидера Владимира Зеленского в сделке по полезным ископаемым. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Дональд Трамп приставил к голове Владимира Зеленского пистолет, потребовав гигантских репарационных выплат и выдвинув претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также почти все ее металлы и значительную часть инфраструктуры», — говорится в материале.

Как сообщил автор статьи со ссылкой на имеющийся у издания текст сделки, Трамп хочет превратить Украину в ресурсную провинцию для промышленности США.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк, изучив новый проект соглашения США по полезным ископаемым, заявил, что он не в пользу Украины.

По словам Железняка, проект соглашения теперь затрагивает все полезные ископаемые Украины, в том числе нефть и газ. Предполагается, что эти договоренности будут бессрочными, а изменения в документ можно вносить только с разрешения Соединенных Штатов.

Об ухудшении условий сделки накануне заявил и другой депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он отметил, что предыдущее соглашение о редкоземельных металлах, подписание которого сорвалось во время поездки Зеленского в Вашингтон, было для Украины выгоднее, чем предложенное сейчас.

Ранее депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения по ресурсам с США.