Губернатор Ленобласти заявил о приоритете поддержки бойцов СВО и семей с детьми

В этом году в Ленинградской области была проведена большая работа по развитию дорожной инфраструктуры, строительству жилья, социальных, образовательных и промышленных объектов, поддержке участников специальной военной операции, а также семей с детьми. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы регионального правительства, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона рассказал журналистам, что только что побывал на открытии после реконструкции участка трассы «Скандинавия» в Ленобласти.

Он отметил, что сегодня за счет модернизации трасса стала одной из самых безопасных в Северо-Западном федеральном округе и напомнил, что еще 10 лет на этой дороге происходило множество ДТП.

Говоря о мерах социальной поддержки населения, первоочередной задачей Александр Дрозденко назвал помощь участникам СВО.

По его словам, на сегодняшний день в регионе доступны свыше 70 мер поддержки бойцов и их семей.

Глава региона подчеркнул, что значительный вклад в этом направлении вносит фонд «Ленинградский рубеж», который объединяет органы власти, бизнес, волонтеров и общественные организации.

«Что еще предстоит Ленинградской области отработать? Это, конечно же, расширение списка специальностей, которые могут освоить вернувшиеся в мирную жизнь участники специальной военной операции», — добавил Дрозденко.

Важным вопросом в завершение Года семьи губернатор назвал поддержку семей с детьми.

«Поддержка многодетных и молодых семей, повышение демографических показателей, снижение смертности среди населения — это наши приоритеты», — заявил глава Ленобласти.

Он сообщил, что с 1 января 2025 года в регионе начнут действовать две новые меры поддержки — для студенток, которые планируют материнство, и молодых семей с детьми, арендующих жилье.

Единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей вводится для женщин, обучающихся по очной форме, при постановке на медицинский учет и со сроком беременности не менее 12 недель. Если у молодых родителей нет жилья в собственности, при рождении первого ребенка регион ежемесячно будет возмещать половину стоимости аренды (до 14 тыс. рублей) и 75% (до 21 тыс. рублей) при рождении второго ребенка.

Он заверил, что поддержка многодетных семей будет продолжена.

Кроме того, Дрозденко сообщил журналистам, что в Ленобласти снизилась смертность.

«В Ленинградской области впервые зафиксирован наименьший показатель общей смертности», — уточнил он.

Помимо этого, губернатор рассказал о запуске первой очереди терминала «Порт Фавор» по перевалке аммиака, строительстве социальных и образовательных объектов.