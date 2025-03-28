Депутат отреагировал на статистику по мигрантам в РФ словом из трех букв

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов словом из трех букв отреагировал на статистику по мигрантам в России. Соответствующее обращение опубликовано в его Telegram-канале.

В публикации парламентарий сослался на недавно опубликованные статистические данные по миграции в РФ. В МВД отметили, что в 2024 году российские паспорта получили вдвое меньше мигрантов, чем в 2023 году.

«Ура! Не зря мы старались», — заявил он, комментируя статистику.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании межведомственной комиссии Совбеза России обсудил вопросы применения нового правового режима — высылки нелегальных мигрантов.

По его словам, необходимо лишать иностранцев российского гражданства, если оно было получено с нарушением закона. Он добавил, что иностранцы, которые воспользовались незаконными услугами для получения регистрации и разрешения на работу, должны нести ответственность.

20 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся в России украинцы должны «урегулировать свое правовое положение» в стране до 10 сентября либо покинуть ее.

Ранее сообщалось, что в 2024 году приставы выдворили из РФ почти 90 тыс. мигрантов.