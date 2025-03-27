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Медведев обсудил вопросы высылки нелегальных мигрантов

Медведев призвал лишать гражданства, если оно получено с нарушением закона
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании межведомственной комиссии Совбеза России обсудил вопросы применения нового правового режима — высылки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Также Медведев заявил, что необходимо лишать иностранцев российского гражданства, если оно было получено с нарушением закона. По его словам, иностранцы, которые воспользовались незаконными услугами для получения регистрации и разрешения на работу, должны нести ответственность.

До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся в России украинцы должны «урегулировать свое правовое положение» в стране до 10 сентября либо покинуть ее. Иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей также обяжут до 10 июня сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции и пройти освидетельствование на неупотребление наркотиков.

Ранее сообщалось, что в 2024 году приставы выдворили из РФ почти 90 тысяч мигрантов.

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