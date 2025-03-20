Срок — до 10 сентября. Путин обязал украинцев легализоваться в России

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся в России украинцы должны «урегулировать свое правовое положение» в стране до 10 сентября либо покинуть ее. Иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей также обяжут до 10 июня сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции и пройти освидетельствование на неупотребление наркотиков.

Граждане Украины, находящиеся в России незаконно, должны покинуть страну либо урегулировать свое нахождение здесь до 10 сентября. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — гласит текст указа.

Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях обязаны до 10 июня пройти медосвидетельствование. У них будут взяты анализы на наличие ВИЧ-инфекции и употребление наркотиков.

«Представить в территориальный орган министерства внутренних дел России медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача <…> отсутствие инфекционных заболеваний, и сертификат об отсутствии заболевания ВИЧ-инфекции», – говорится в документе.

Для иностранных граждан в четырех новых регионах сроки пребывания продлеваются на срок действия трудового договора, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года включительно.

МВД предложило ограничить пребывание в России украинцев, не имеющих разрешения, в ноябре 2024 года. Из поправок​​, размещенных на портале проектов нормативных актов, следовало, что для получения разрешений граждане Украины должны были обратиться в территориальные органы МВД до 31 марта 2025 года.

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Указывалось, что разрешение на пребывание точно не получить украинцам, которые освободились из колоний, создают угрозу национальной безопасности России или предоставили ложные сведения о себе.

«Большинство граждан Украины, длительное время находясь ‎в России, до сих пор свое правовое положение не урегулировали, ‎что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь ‎с Россией, отсутствии у них заинтересованности в легальном положении ‎на ее территории, что создает угрозу национальной и общественной безопасности», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Особый режим

В мае 2022 года Путин упростил прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также детей-сирот и недееспособных лиц с Украины. Через два месяца упрощенный порядок получения гражданства России распространили на всех жителей Украины. На жителей самопровозглашенных республик Донбасса особый режим распространялся еще до начала СВО.

В упрощенном режиме получить российский паспорт могут и те, у кого в прошлом уже было гражданство России, но они из него вышли.

В 2024 году о желании получить гражданство России заявили 600 граждан Украины, сообщил директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов.

С 5 февраля 2025 года в России действует спецрежим высылки иностранных граждан, которые нелегально находятся в стране. В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны.

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Внесенные в реестр будут существенно ограничены в правах. Так, им запрещено менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, пользоваться услугами банков. При неоднократном нарушении запретов в отношении мигранта принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение МВД.

Также расширен список должностных лиц, имеющих право выдворять иностранцев: теперь такие решения могут принимать начальники и их замы в территориальных и транспортных подразделениях полиции, руководители миграционных служб МВД, а также ответственные за контроль за оборотом наркотиков.