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В 2024 году приставы выдворили из РФ почти 90 тысяч мигрантов

ФССП: в 2024 году приставы принудительно выдворили из РФ почти 90 тыс. мигрантов
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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

В 2024 году судебные приставы принудительно выдворили из России почти 90 тысяч мигрантов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

«В 2024 году за пределы Российской Федерации выдворено более 87 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств, что почти в два раза больше, чем в 2023 году», — сказал он.

Глава ФССП отметил, что большая часть иностранцев подлежала выдворению в страны СНГ: Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 5 февраля в России начнет работать режим высылки незаконных мигрантов. По его словам, данная мера направлена на повышение безопасности. Он добавил, что будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из РФ. Закон также затронет оказание услуг для мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.

1 января 2025 года президент России Владимир Путин дал поручение организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

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