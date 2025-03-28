В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары содействовать продвижению Черноморской сделки. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Состоялся также обмен мнениями по вопросам возобновления Черноморской инициативы по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована», — говорится в сообщении.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 28 марта. Лидеры двух государств также обсудили двусторонние отношения, урегулирование конфликта на Украине и текущую ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Президенты сделали акцент на обеспечении единства, суверенитета и территориальной целостности страны, а также на оказании помощи ее властям и народу.

Черноморская инициатива, также известная как зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года между РФ, Турцией, Украиной и ООН. После Россия отказалась продлевать договоренности из-за разногласий с другими участниками сделки.

24 марта в ходе переговоров с США в Эр-Рияде Россия согласилась возобновить сделку, но на приемлемых условиях. В частности, новая Черноморская инициатива не должна быть двусмысленной. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва не может верить Киеву на слово в вопросе морских перевозок.

Ранее Песков рассказал о реализации Черноморской инициативы.