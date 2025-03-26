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Песков рассказал о реализации Черноморской инициативы

Песков: Россия продолжает работу с США по Черноморской инициативе
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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия продолжает работу с США по реализации Черноморской инициативы, эти контакты весьма продуктивны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста, выполняют ли США обещание помочь России в преодолении ограничений на торговлю зерном, сельскохозяйственной продукцией и удобрениями.

Песков отметил, что Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий России. По словам пресс-секретаря, фактически это те же условия, которые включала в себя прошлая Черноморская инициатива при гарантиях генсека ООН Антониу Гуттериша. Однако в прошлый раз эти условия не были выполнены.

«Поэтому, конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами», — заключил Песков.

Черноморская инициатива, также известная как зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. После РФ отказалась продлевать договоренности из-за возникших разногласий с другими участниками сделки. Она предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

24 марта во время переговоров с США в Эр-Рияде РФ выразила готовность возобновить сделку на приемлемых условиях. Одним из требований российской делегации стало то, чтобы новая Черноморская инициатива не была двусмысленной. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не может верить Киеву на слово в вопросе морских перевозок.

Ранее в Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе РФ и США

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