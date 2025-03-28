Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Черном море
close
Администрация Президента России

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции.

Эрдоган рассказал Путину, что Турция вносит свой вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения и урегулирование конфликта на Украине. Эрдоган заявил Путину, что Анкара готова оказать любую поддержку, включая организацию переговоров на своей территории.

24 марта Эрдоган после заседания правительства заявил, что позиция РФ в отношении перспективы 30-дневного прекращения огня на Украине является «скромной, но ценной» для урегулирования военного конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия была согласна со всеми просьбами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Черноморской инициативе.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами