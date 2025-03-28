Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Черном море

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции.

Эрдоган рассказал Путину, что Турция вносит свой вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения и урегулирование конфликта на Украине. Эрдоган заявил Путину, что Анкара готова оказать любую поддержку, включая организацию переговоров на своей территории.

24 марта Эрдоган после заседания правительства заявил, что позиция РФ в отношении перспективы 30-дневного прекращения огня на Украине является «скромной, но ценной» для урегулирования военного конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия была согласна со всеми просьбами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Черноморской инициативе.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы.