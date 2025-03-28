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В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о россиянах — динозаврах

Депутат Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Оскорбление президента Украины Владимира Зеленского в адрес россиян является шизофренией. Свое мнение высказал депутат Государственной думы России Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

Он считает, что у президента Украины тяжелое психическое заболевание, которое сопровождается галлюцинациями.

По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: «биться до последнего украинца».

Накануне Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Незадолго до этого украинский президент заявлял, что готов к переговорам с Путиным, отмечая, что «не боится никакого формата переговоров».

Как сообщали «Известия» со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, в Штатах понимают, что Зеленский не готов к проведению мирных переговоров. При этом он считает, что даже если глава Украины их решил отложить «на потом», время уже не на его стороне.

Ранее Зеленский заявил, что Россия планирует новое крупное наступление на Украине.

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